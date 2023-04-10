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Николаев заявил, что детские обиды не к лицу Дзюбе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал победу петербуржцев над «Локомотивом» (2:1) и поведение Артема Дзюбы, который после матча отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку.

«На Дзюбе была большая ответственность? Ему, мне кажется, как раз нужен этот «хайп» вокруг него, который создается. И это его наоборот подпитывает. А против бывших команд, которые когда-то его обидели или неправильно поступили, ему намного проще. Потому что мотивация зашкаливает. Да, Артем не забил, но ничего не должно его надломить. Другое дело, что после матча от не пожал Семаку руку. Это отдельно стоит рассмотреть, потому что такие детские обиды ему не к лицу», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

После матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист объяснил свой поступок тем, что он не видел специалиста.

Дзюба выступал за клуб из Санкт-Петербурга под руководством Семака с 2018 по 2022 год.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-nikolaev-dzyubu-podpity-vaet-hajp-vokrug-nego-no-detskie-obidy-artemu-ne-k-litsu/
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
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