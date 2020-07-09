Никола Влашич: «Важно было победить «Оренбург» ради Гончаренко»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал игру 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Оренбурга» (4:0).

— Непростая игра, искуственный газон, 32-градусная жара, — сказал Влашич в видео Youtube-канала ЦСКА. — Нам было сложно, особенно в первом тайме — соперник очень хорошо оборонялся. Когда мы открыли счет, «Оренбург» пошел вперед, чтобы забить ответный гол. Но мы доказали, что лучше, и забили еще три. Рад, что мы выиграли матч, нужно продолжать в том же духе.

— Сегодня особенно важно было победить ради Гончаренко (у тренера ЦСКА недавно умерла мать, — прим. «СЭ»)?

— Да, конечно. Все знают, что произошло у него в семье. Это тяжело для него в личном плане, но мы тоже семья, мы вместе.

— Тяжело играть, когда матчи идут один за другим?

— Мне нравится такое расписание, если честно: играть на третий или четвертый день: через матчи ты приобретаешь хорошие кондиции и все время готов показать себя.