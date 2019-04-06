Никола Влашич: "Свой любимый гол я забил как раз "Спартаку"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в преддверии матча 22-го тура РПЛ против "Спартака" сказал, что свой любимый гол он забил в ворота красно-белых в первом круге. Игра завершилась со счетом 1:1, для Влашича этот мяч стал первым в премьер-лиге.

"Свой любимый гол я забил как раз "Спартаку". В той игре было столько энергии, поддержка болельщиков. Я приехал в команду в августе и все сразу стали говорить мне об этом матче. Было супер забить в таком матче", - приводит Твиттер ЦСКА слова Влашича.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.00 (мск) //

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