19:03 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич - о травме: "Сейчас ничего не понятно"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал состояние здоровья после победы над "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0) 

- Сейчас ничего не понятно. Завтра будет МРТ, - сказал Влашич 

Хорват получил повреждение во втором тайме, на 62-й минуте его заменил форвард Такума Нисимура. (Константин Колмаков)

ЦСКА - Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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