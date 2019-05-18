Никола Влашич - о травме: "Сейчас ничего не понятно"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал состояние здоровья после победы над "Ахматом" в матче 29-го тура чемпионата России (1:0)

- Сейчас ничего не понятно. Завтра будет МРТ, - сказал Влашич.

Хорват получил повреждение во втором тайме, на 62-й минуте его заменил форвард Такума Нисимура. (Константин Колмаков)

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