05:34 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "Невероятно счастлив играть на стадионе ЦСКА, биться за наших болельщиков"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признался, что ему нравится играть на домашней арене клуба. Также он уверен в своем одноклубник и соотечественнике Звонимире Шарлия.

– Для меня матч с "Оренбургом" (2:1) во втором туре РПЛ оказался первым домашним после того, как я стал полноправным игроком ЦСКА, – цитируют "Известия" Влашича. – Я невероятно счастлив играть на этом стадионе, биться за наших болельщиков и, самое главное, добиваться побед. Что касается Шарлия, то мы дружим. Он отличный игрок, и я уверен, что Звонимир поможет нашей команде.

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