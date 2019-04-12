Никола Влашич: "Меня не утомили сравнения с Головиным, но мы не настолько похожи"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о сравнениях с бывшим игроком армейцев Александром Головиным, ныне выступающим за "Монако".

– Вас утомляют частые сравнения с Александром Головиным?

– Нет, нет. Очень хороший футболист. Здорово, если специалисты находят сходство межу мной и им. Но мне кажется, мы не настолько похожи. Даже внешне (смеется). (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.