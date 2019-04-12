04:00 | Футбол — РПЛ

Никола Влашич: "Меня не утомили сравнения с Головиным, но мы не настолько похожи"

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич - о сравнениях с бывшим игроком армейцев Александром Головиным, ныне выступающим за "Монако".

– Вас утомляют частые сравнения с Александром Головиным?

– Нет, нет. Очень хороший футболист. Здорово, если специалисты находят сходство межу мной и им. Но мне кажется, мы не настолько похожи. Даже внешне (смеется). (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-nikoly-vlashicha-po-igre-cska-prevoshodit-i-zenit-i-krasnodar-i-lokomotiv-1533720/

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