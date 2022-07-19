Фернандес — о переходе в «Динамо»: «Никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу»
Фернандес высказался о переходе в «Динамо»
Защитник Роберто Фернандес высказался о переходе в «Динамо».
Ранее президент «Гуарани» Эмилио Дахер подтвердил, что игрок перейдет в московский клуб.
«Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим, я благодарю «Гуарани», который дал мне все», — приводит слова Фернандеса d10.ultimahora.
В составе «Гуарани» 22-летний Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 миллиона евро.
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|1
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|
3
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
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|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
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|1
|
6
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|0
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|1
|
7
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|0
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|0
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|
8
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|1
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|1
|
9
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|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
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|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
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|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
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|0
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|3.06
|00:00
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Зенит – Факел
|- : -
|3.06
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Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
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|Г
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|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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