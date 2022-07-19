Защитник Роберто Фернандес высказался о переходе в «Динамо».

Ранее президент «Гуарани» Эмилио Дахер подтвердил, что игрок перейдет в московский клуб.

«Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим, я благодарю «Гуарани», который дал мне все», — приводит слова Фернандеса d10.ultimahora.

В составе «Гуарани» 22-летний Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 миллиона евро.