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Фернандес — о переходе в «Динамо»: «Никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу»

Фернандес высказался о переходе в «Динамо»
Читать «СЭ» в

Защитник Роберто Фернандес высказался о переходе в «Динамо».

Ранее президент «Гуарани» Эмилио Дахер подтвердил, что игрок перейдет в московский клуб.

«Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим, я благодарю «Гуарани», который дал мне все», — приводит слова Фернандеса d10.ultimahora.

В составе «Гуарани» 22-летний Фернандес отыграл в общей сложности 70 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,3 миллиона евро.

Источник: https://d10.ultimahora.com/roberto-fernandez-nuevo-jugador-del-dinamo-moscu-n3013042.html
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