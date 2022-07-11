Никифоров о Зиньковском: «В «Спартаке» он столкнется с тем, что помешало раскрыться Бакаеву»
Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» оценил трансфер полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов».
— Как тебе Зиньковский, про которого говорят, что в «Спартаке» он станет вторым Цымбаларем?
— Давай не будем загадывать. То, что парень с головой, техникой, хорошим пасом, видно. Выход Антона во втором тайме внес живинку в игру «Спартака», она сразу же пошла через него. Он и открывался хорошо, и партнеров не забывал. Это атакующий хавбек, способный не только поддержать атаку на любом фланге, но и завершить ее. При этом давай повременим с авансами. Ведь в «Спартаке» ему предстоит столкнуться с тем, что помешало раскрыться Бакаеву. И требования к нему будут намного выше, чем в «Крыльях». Что касается сравнения с Цымбаларем, то здесь я полностью согласен с Олегом Ивановичем Романцевым, который недавно сказал, что «второго Цымбаларя» не было и не будет. Тем более, что Антон в технике Илье уступает.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -