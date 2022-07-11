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Никифоров о Зиньковском: «В «Спартаке» он столкнется с тем, что помешало раскрыться Бакаеву»

Александр Львов
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» оценил трансфер полузащитника Антона Зиньковского из «Крыльев Советов».

— Как тебе Зиньковский, про которого говорят, что в «Спартаке» он станет вторым Цымбаларем?

— Давай не будем загадывать. То, что парень с головой, техникой, хорошим пасом, видно. Выход Антона во втором тайме внес живинку в игру «Спартака», она сразу же пошла через него. Он и открывался хорошо, и партнеров не забывал. Это атакующий хавбек, способный не только поддержать атаку на любом фланге, но и завершить ее. При этом давай повременим с авансами. Ведь в «Спартаке» ему предстоит столкнуться с тем, что помешало раскрыться Бакаеву. И требования к нему будут намного выше, чем в «Крыльях». Что касается сравнения с Цымбаларем, то здесь я полностью согласен с Олегом Ивановичем Романцевым, который недавно сказал, что «второго Цымбаларя» не было и не будет. Тем более, что Антон в технике Илье уступает.

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Антон Зиньковский
Юрий Никифоров
ФК Спартак (Москва)
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