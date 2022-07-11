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Агент Баринова: «Дмитрий был в шорт-листе и у предыдущего тренера «Валенсии»

Агент прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Динамо» или «Валенсию»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб не намерен подавать 25-летнего футболиста.

— Баринов исполняет контракт, играет за «Локомотив» и играет очень здорово, все это видят. Готов на 99 процентов, а на 100 будет к первому туру нового сезона.

— Журналист Иван Карпов писал, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»...

— Карпов уже его продал в «Динамо», а потом отменил сделку. Так что все вопросы к Ивану, он от всех лиц ведет переговоры.

— Цорн сказал, что сделки точно не будет, что Баринов точно остается в «Локо».

— Дима исполняет контракт, у него обязательства перед клубом, перед болельщиками, это его дом.

— Но подтвердить или опровергнуть слова Цорна вы не можете?

— Я не компетентен в этих вопросах, у меня свои задачи.

— Тимур Гурцкая сказал, что Баринов в шорт-листе «Валенсии», а ему звонил главный тренер команды Гаттузо.

— Вполне допускаю. Знаю, что Баринов был в шорт-листе и у предыдущего тренера «Валенсии».

— То есть испанцы продолжают проявлять интерес?

— Надо спрашивать у клуба. К стороне футболиста никто не обращался.

— На данный момент никаких официальных переговоров у вас нет?

— Не знаю, нам ничего не спускали.

В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Дмитрий Баринов
ФК Валенсия
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
2
5
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