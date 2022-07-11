Агент Баринова: «Дмитрий был в шорт-листе и у предыдущего тренера «Валенсии»
Агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что клуб не намерен подавать 25-летнего футболиста.
— Баринов исполняет контракт, играет за «Локомотив» и играет очень здорово, все это видят. Готов на 99 процентов, а на 100 будет к первому туру нового сезона.
— Журналист Иван Карпов писал, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо»...
— Карпов уже его продал в «Динамо», а потом отменил сделку. Так что все вопросы к Ивану, он от всех лиц ведет переговоры.
— Цорн сказал, что сделки точно не будет, что Баринов точно остается в «Локо».
— Дима исполняет контракт, у него обязательства перед клубом, перед болельщиками, это его дом.
— Но подтвердить или опровергнуть слова Цорна вы не можете?
— Я не компетентен в этих вопросах, у меня свои задачи.
— Тимур Гурцкая сказал, что Баринов в шорт-листе «Валенсии», а ему звонил главный тренер команды Гаттузо.
— Вполне допускаю. Знаю, что Баринов был в шорт-листе и у предыдущего тренера «Валенсии».
— То есть испанцы продолжают проявлять интерес?
— Надо спрашивать у клуба. К стороне футболиста никто не обращался.
— На данный момент никаких официальных переговоров у вас нет?
— Не знаю, нам ничего не спускали.
В прошедшем сезоне Баринов принял участие в 30 матчах за железнодорожников во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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11
|Н. Новгород
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12
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13
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14
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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