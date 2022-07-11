22-летний нападающий Жиронкин покинул ЦСКА и перешел в «Текстильщик»

Нападающий Виталий Жиронкин покинул ЦСКА, сообщает сайт клуба.

22-летний форвард продолжит свою карьеру в ивановском «Текстильщике», с которым подписал полноценный контракт.

Жиронкин — воспитанник академии ЦСКА, на его счету 25 голов в 49 матчах за молодежную команду.

В чемпионском для молодежки сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком команды.

Затем выступал на правах аренды за «Балтику», КАМАЗ, «Волгарь» и московский «Кайрат».