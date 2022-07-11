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Сегодня, 17:04

22-летний нападающий Жиронкин покинул ЦСКА и перешел в «Текстильщик»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Виталий Жиронкин.
Фото ПФК ЦСКА., photo.khl.ru

Нападающий Виталий Жиронкин покинул ЦСКА, сообщает сайт клуба.

22-летний форвард продолжит свою карьеру в ивановском «Текстильщике», с которым подписал полноценный контракт.

Жиронкин — воспитанник академии ЦСКА, на его счету 25 голов в 49 матчах за молодежную команду.

В чемпионском для молодежки сезоне-2018/19 он был признан лучшим игроком команды.

Затем выступал на правах аренды за «Балтику», КАМАЗ, «Волгарь» и московский «Кайрат».

ФК Текстильщик (Иваново)
ФК ЦСКА (Москва)
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