"Никаких повреждений не было!" Версия адвокатов компании Кокорина и Мамаева об отказе Пака от экспертизы

В ходе заседания Пресненского районного суда Москвы по процессу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева адвокат форварда "Зенита" Андрей Ромашов зачитал материалы дела. В частности, он обнародовал документы об отказе о проведении судебно-медицинской экспертизы чиновника Дениса Пака через несколько дней после инцидента в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года. Пак получил травмы после конфликта с компанией игроков. После удара стулом со стороны Кокорина-старшего и ударов его друзей, по словам чиновника, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, скол эмали передних зубов.

Адвокат Татьяна Прилипко утверждает, что отказ говорит о том, что у Пака не было описанных в документах повреждений:

– Обращаю внимание! Можно размышлять, что нежелание проводить экспертизу свидетельствует о том, что никаких повреждений не было. Поэтому и проводилась экспертиза по документам. Считаю, что это важно. (Александр Рогулев)

Кокорин, Мамаев, брат форварда "Зенита" Кирилл Кокорин и друг полузащитника "Краснодара", детский футбольный тренер Александр Протасовицкий обвиняются по двум статьям – "побои" и "хулиганство". Утром 8 октября 2018 года в двух драках от компании пострадали сначала водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, а потом – чиновник Пак и его знакомый, гендиректор ФГУП "НАМИ" Гайсин.

Суд узнал о проблемах Кокорина. Live!