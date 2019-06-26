Нигматуллину понравилась идея о расширении РПЛ за счет иностранных клубов

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин одобрил идею о расширении числа участников российской премьер-лиги за счет клубов из других стран. Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью "СЭ" намекнул на возможность приглашения клубов из Белоруссии, Армении и Казахстана.

"Мне нравится идея. Как вам?" - написал Нигматуллин в Твиттере, сославшись на материал "СЭ".

Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0