Нигматуллину понравилась идея о расширении РПЛ за счет иностранных клубов

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин одобрил идею о расширении числа участников российской премьер-лиги за счет клубов из других стран. Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью "СЭ" намекнул на возможность приглашения клубов из Белоруссии, Армении и Казахстана.
"Мне нравится идея. Как вам?" - написал Нигматуллин в Твиттере, сославшись на материал "СЭ".
Мне нравится идея.— ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 26 июня 2019 г.
Как вам? https://t.co/stCmaBNdCf
Гинер снова всех опередил. Он хочет объединенный чемпионат 2.0
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