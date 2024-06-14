Нигматуллин считает, что Сафонов будет конкурировать с Доннаруммой в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Во-первых, мои искренние поздравления с таким переходом. Это большая оценка нашей российской вратарской школе, что голкипер национальной команды перешел в один из сильнейших и богатейших европейских клубов. Будет очень интересно теперь смотреть за его выступлениями и противостоянием с Доннаруммой. Думаю, Матвей идет не на скамейку, а конкурировать. К тому же Джанлуиджи не выглядит суперстабильным вратарем, за которого можно быть однозначно спокойным. Доннарумма в «Милане» и «ПСЖ» — это два разных голкипера. Так что желаю удачи Матвею, быстрее выучить язык, адаптироваться и стать своим в команде», — сказал Нигматуллин «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей, в которых пропустил 27 голов. При этом, 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Денис Сафронов