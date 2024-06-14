Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:43

Малафеев уверен, что Сафонов сможет стать основным голкипером в «ПСЖ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии «СЭ» поделился мнением о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В нынешних условиях это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Переход в европейский топ-клуб из нашего чемпионата — большое событие. Матвей — очень талантливый вратарь, он доказал это и в РПЛ, и в играх за сборную. У него есть все качества, чтобы стать номером один в «ПСЖ», не вижу никаких трудностей для достижения высоких задач в новой команде. Конечно, адаптация к новому чемпионату, к другому уровню футбола — задача непростая. Но я уверен, у Матвея все получится. Он трудолюбивый и амбициозный.

Этот трансфер — показатель того, что в России растут футболисты мирового уровня. И, надеюсь, это только начало, и в будущем мы увидим еще немало таких громких переходов. Желаю Матвею удачи!» — сказал Малафеев «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. При этом, 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
МОК пересмотрел результаты велогонки на Олимпиаде-1900 в Париже
Пловчиха Ефимова получила нейтральный статус
Путин назвал условия для переговоров по Украине
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
В Госдуме указали на окончательный подрыв доверия к доллару в мире
Небензя назвал целью саммита по Украине в Швейцарии ультиматум РФ
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Юрист экс-супруги Сафонова — о его переходе в «ПСЖ»: «Нам неизвестно, как он покинул страну»
Официально: Сафонов — в «ПСЖ»! Историческое событие для футбольной России
Нигматуллин считает, что Сафонов будет конкурировать с Доннаруммой в «ПСЖ»
Девушка Сафонова — о переходе Матвея в «ПСЖ»: «Мы так долго ждали этого дня»
«ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере Сафонова. А как же запрет на выезд из России? Live!
Сафонов: «Очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из величайших клубов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин считает, что Сафонов будет конкурировать с Доннаруммой в «ПСЖ»

Юрист экс-супруги Сафонова — о его переходе в «ПСЖ»: «Нам неизвестно, как он покинул страну»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости