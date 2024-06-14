Малафеев уверен, что Сафонов сможет стать основным голкипером в «ПСЖ»

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии «СЭ» поделился мнением о переходе вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«В нынешних условиях это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Переход в европейский топ-клуб из нашего чемпионата — большое событие. Матвей — очень талантливый вратарь, он доказал это и в РПЛ, и в играх за сборную. У него есть все качества, чтобы стать номером один в «ПСЖ», не вижу никаких трудностей для достижения высоких задач в новой команде. Конечно, адаптация к новому чемпионату, к другому уровню футбола — задача непростая. Но я уверен, у Матвея все получится. Он трудолюбивый и амбициозный.

Этот трансфер — показатель того, что в России растут футболисты мирового уровня. И, надеюсь, это только начало, и в будущем мы увидим еще немало таких громких переходов. Желаю Матвею удачи!» — сказал Малафеев «СЭ».

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. При этом, 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.