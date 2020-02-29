Нигматуллин признался, что раньше у него были натянутые отношения с Филимоновым

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с другим экс-голкипером красно-белых Александром Филимоновым.

— Какие у вас на тот момент складывались отношения с Филимоновым?

— У нас нормальные отношения, мы можем пошутить, поприкалываться. Но даже сейчас чувствую, что какой-то барьер есть. А в то время были натянутые отношения. Больше рабочие — без каких-то личных моментов. Единственный, кто был и конкурентом, и остается до сих пор другом — Платон Захарчук. Мы соперничали, начиная с 1991-го года. Ему было 18, он был основным вратарем «КАМАЗа», а мне было 16, и я стал его сменщиком. Позже, в 2001-м, выступали за «Локомотив». Я был основным, Платон в нужный момент меня всегда подменял. У нас до сих пор сохранились очень теплые отношения. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.