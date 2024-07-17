Нигматуллин: «Хочется, чтобы чемпионат России был интересным до последнего тура: и вверху, и в низу, и в середине таблицы»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.
«Конечно, хочется, как минимум, уровень интриги прошлого сезона. Хочется, чтобы чемпионат России был интересным до последнего тура: и вверху, и в низу, и в середине таблицы. Это был бы идеальный чемпионат, но, конечно же, не всегда так получается», — сказал Нигматуллин «СЭ».
Также бывший голкипер «Локомотива» оценил потенциальных соперников «Зенита» в борьбе за чемпионство.
«Краснодар» в матче за Суперкубок оставил очень много вопросов своей беззубостью и не способностью противостоять «Зениту». Хочется, чтобы и «Спартак», и «Динамо» и остальные команды подключились к борьбе за высокие места, тот же «Ростов». В целом верю: чемпионат будет интересным с хорошей борьбой и без проходных матчей», — добавил Нигматуллин.
Чемпионат России стартует 20 июля. Матчи 1-го тура пройдут с 20 и 22 июля. Откроет новый сезон игра «Локомотив» — «Акрон».
Денис Сафронов
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -