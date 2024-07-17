Защитник «Зенита» Волков: «Матчи против «Краснодара» будут для меня принципиальными»
Центральный защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, что дальнейшие матчи против «Краснодара» будут для него принципиальными.
«Матчи против «Краснодара» для меня будут принципиальными, но не в таком плане, что я там хочу как-то хочу обидеть их или еще что-то. Не будет никакой ненависти, это моя родная команда», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».
Волков перешел из «Краснодара» в «Зенит» этим летом за 5 миллионов евро. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 29 матчах «быков» во всех турнирах, в которых он отдал три результативные передачи.
Источник: «РБ Спорт»
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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