Защитник «Зенита» Волков: «Матчи против «Краснодара» будут для меня принципиальными»

Центральный защитник «Зенита» Сергей Волков рассказал, что дальнейшие матчи против «Краснодара» будут для него принципиальными.

«Матчи против «Краснодара» для меня будут принципиальными, но не в таком плане, что я там хочу как-то хочу обидеть их или еще что-то. Не будет никакой ненависти, это моя родная команда», — приводит слова Волкова «РБ Спорт».

Волков перешел из «Краснодара» в «Зенит» этим летом за 5 миллионов евро. В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 29 матчах «быков» во всех турнирах, в которых он отдал три результативные передачи.