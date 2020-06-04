Нигматуллин не верит, что «Локомотив» с Николичем останется на втором месте

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе из «Локомотива» главного тренера Юрия Семина. Его заменил сербский специалист Марко Николич.

— Николич — темная лошадка, — цитирует Нигматуллина Rusfootball. — Я, честно говоря, вообще не понимаю его класс. Он выигрывал чемпионат Венгрии. Наверное, это круто. Но это все все-таки чемпионат Венгрии, а чемпионат России — это уже другая история. Руководство «Локомотива» рискнуло, сделав такой шаг. И сейчас вместе с главным тренером будет отвечать за результат.

— Сохранит ли «Локомотив» вторую позицию в турнирной таблице?

— Скорее потеряет, чем не потеряет. В чудо с Николичем верю меньше. Все может быть, конечно. Хорошо, если я ошибаюсь. Может быть, руководство клуба знает его больше и лучше, и, возможно, новый тренер окажется чудотворцем, который будет работать лучше, чем Юрий Павлович. Но это неточно. Семин в моей тройке лучших тренеров. Николича там нет пока.