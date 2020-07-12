Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен действиями своей команды в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Мы сегодня сыграли вничью, могли пропустить еще, а могли и забить второй, — заявил Евсеев, — Многие игроки не на своих позициях сыграли. В целом же мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов. (Дмитрий Зеленов)