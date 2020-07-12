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«Ни в чем не уступили команде, которая борется за попадание в ЛЧ». Евсеев — об игре с «Локомотивом»

19:15
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа».
Вадим Евсеев. Фото ФК «Уфа».
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен действиями своей команды в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Мы сегодня сыграли вничью, могли пропустить еще, а могли и забить второй, — заявил Евсеев, — Многие игроки не на своих позициях сыграли. В целом же мы ни в чем не уступили сопернику, который борется за попадание в Лигу чемпионов. (Дмитрий Зеленов)

Локомотив — Уфа

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