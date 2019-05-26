Нету обратился к болельщикам "Зенита" с прощальной речью

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1) обратился к болельщикам питерской команды, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
– Спасибо всем! Это было невероятное время. Спасибо болельщикам! Спасибо клубу! Санкт-Петербург – мой дом, а "Зенит" – моя семья! "Зенит" – чемпион! – приводит слова Нету пресс-служба "Зенита".
До мурашек. Браво, Нету 👏🏻 ⚪️🔵 pic.twitter.com/zv4CxsQ0vE— Egor Bychkov (@AlmaBlaugrana) 26 мая 2019 г.
Болельщики "Зенита" прощаются с Нету. Видео
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https://fc-zenit.ru/news/2019-05-26-luish-netu-poproshchalsya-s-zenitom.htm
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