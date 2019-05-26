Болельщики "Зенита" прощаются с Нету. Видео

Защитник "Зенита" Луиш Нету, который вышел в статусе капитана питерцев на матч 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1), на 87-й минуте встречи покинул поле, заменившись на форварда Антона Заболотного.

Болельщики "Зенита" эмоционально проводили Нету. Защитник помахал трибунам, а после обнялся с главным тренером питерцев Сергеем Семаком.

Нету летом покинет "Зенит" на правах свободного агента и станет игроком лиссабонского "Спортинга".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр