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Непомнящий уверен, что Тюкавин заиграет в Европе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий рассказал, как продление контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» скажется на его игре в составе бело-голубых.

«Это было ожидаемо. Тюкавин сам особо не горит желанием куда-то ехать. Долгосрочный контракт — это плюс для «Динамо». С обеих сторон — это правильное решение. Ему не мешало бы год побыть в нашем чемпионате. Когда молодые уезжают в Европу, у меня одно условие — они должны ехать играть, а не сидеть на скамейке или уходить в другие клубы по арендам. Если есть возможность играть, надо подписывать контракт. Если там неизвестно, какое будущее, нужно задержаться в РПЛ. Уверен, что Тюкавин заиграет в Европе, у него есть потенциал. У него феноменальная скорость принятия решений в штрафной, даже когда он находится под давлением. Константин способен играть на самом высоком уровне. Тюкавин — это будущий капитан «Динамо»? Я об этом не задумывался. Он очень приятный и добрый парень. Может у него и нет такого качества, чтобы быть над кем-то. Мне кажется, для него вопрос капитанства не совсем принципиальный», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-uveren-tyukavin-zaigraet-v-evrope/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
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