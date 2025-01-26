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Непомнящий ожидает, что весенняя часть сезона РПЛ будет самой интересной за последние годы

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший тренер «Томи» и «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Она обещает быть самой интересной за последние годы. В прошлом сезоне мы тоже увидели великолепную концовку, но в этом году разрыв между лидерами еще меньше, шансы у всей пятерки в принципе равны. Тем более очень много интриг — что наверху, что внизу», — сказал Непомнящий «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. На втором месте находится «Зенит» — 39 очков, на первом — «Краснодар» с 39 очками. «Динамо», идущее на четвертой строчке, в 18 турах набрало 35 очков.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
РПЛ
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«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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