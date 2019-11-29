Необычный лайфхак от Антона Миранчука. Как познакомиться с девушкой

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, как познакомился со своей нынешней девушкой Дашей.

— Как познакомился с девушкой?

— Все произошло на пляже в Дубае. Она читала книгу под названием «Куриный бульон», и мы с Лешей обратили на это внимание и решили в шутку заказать у официанта настоящий суп. Когда он принес Даше заказ, она была очень удивлена и отказывалась, а мы в это время наблюдали за всей картиной. Позже я подошел сам и все объяснил. В тот момент почувствовал связь между нами, потому что всю ночь после первой прогулки мы без остановки разговаривали. Изначально был настроен на то, что встреча с будущей девушкой должна быть внезапной, не через Инстаграм. Так все и произошло. Кстати, она не знала, что я футболист, мы сошлись на общих интересах.

— Именно после отпуска ты выдал потрясающую серию голов.

— Да, так и получилось. Был окрылен и влюблен. И считаю, что это прекрасно, потому что уже перенасытился чувством одиночества. Хотелось серьезных отношений.

— Когда понял, что Даша — твой человек?

— В первый же вечер. Она — та девушка, которую я всегда хотел видеть рядом. Даша невероятно скромная и воспитанная, нравятся ее приоритеты в жизни, в общем, мне все в ней импонировало.

— Сложно было найти девушку с учетом твоей известности?

— Да, достаточно трудно найти девушку в Москве, потому что все вокруг меркантильные, скрывают искренние чувства. Если ты плохо разбираешься в людях, тебя подкупят эти фейковые эмоции. Я несколько раз так ошибался.

— Как быстро съехался с Дашей?

— Буквально за месяц. Самое главное — понимать, взаимны ли чувства. Если да, то смысла медлить я не вижу. Отношения на расстоянии — это достаточно трудно, а когда живете вместе, сразу лучше понимаете и узнаете друг друга.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр