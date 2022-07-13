Агент Николсона ответил на вопрос о будущем игрока после ухода Каттани

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее футболиста в команде после ухода спортивного директора Луки Каттани.

«Будущее Шамара в команде? На данный момент он думает только об игре первого тура против «Ахмата», — сказал Портега «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.