Агент Николсона ответил на вопрос о будущем игрока после ухода Каттани
Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее футболиста в команде после ухода спортивного директора Луки Каттани.
«Будущее Шамара в команде? На данный момент он думает только об игре первого тура против «Ахмата», — сказал Портега «СЭ».
Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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