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Сегодня, 19:25

Агент Николсона ответил на вопрос о будущем игрока после ухода Каттани

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее футболиста в команде после ухода спортивного директора Луки Каттани.

«Будущее Шамара в команде? На данный момент он думает только об игре первого тура против «Ахмата», — сказал Портега «СЭ».

Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года. 13 июля красно-белые объявили об уходе итальянца из клуба.

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