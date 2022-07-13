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Сегодня, 19:47

В «Химках» заявили, что пока не подписали контракт с Денисом Давыдовым

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Давыдов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее Дениса Давыдова.

«Пока контракт с Денисом не подписан, но это вопрос времени. Есть полная уверенность, что на днях мы подпишем все нужные документы. Осталось немного подождать», — заявил Терюшков «СЭ».

Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».

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