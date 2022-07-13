В «Химках» заявили, что пока не подписали контракт с Денисом Давыдовым
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее Дениса Давыдова.
«Пока контракт с Денисом не подписан, но это вопрос времени. Есть полная уверенность, что на днях мы подпишем все нужные документы. Осталось немного подождать», — заявил Терюшков «СЭ».
Последним клубом Давыдова было «Знамя Труда» из Орехово-Зуева. На его счету 21 матч, 9 голов и 5 результативных передач.
Форвард является воспитанником «Спартака». Ранее он также выступал за «Нижний Новгород», «Томь», софийский ЦСКА и «Младу Болеслав».
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Химки – Зенит
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|16.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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