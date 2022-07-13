Кобесов и Агапов перешли в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» заключил контракт с защитником «Спартака-2» Ильей Агаповым и полузащитником «Алании» Давидом Кобесовым, информирует пресс-служба нижегородского клуба.

Соглашение с Агаповым рассчитано на один год с опцией продления, с Кобесовым — на три года.

«Я прошел всю предсезонку с нижегородской командой, — цитирует Агапова пресс-служба «Нижнего Новгорода». — Она запомнилась интенсивными тренировками, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Очень рад, что подписал контракт с «НН» и буду играть в премьер-лиге. Все мысли сейчас уже о новом сезоне. Надо выполнять поставленные задачи, радовать игрой своих болельщиков. Уверен, все у нас будет хорошо!»

21-летний Агапов провел за «Спартак-2» в прошедшем сезоне 16 матчей и забил 1 гол.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник Кобесов провел 36 матчей за «Аланию» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.