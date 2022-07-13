Кобесов и Агапов перешли в «Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» заключил контракт с защитником «Спартака-2» Ильей Агаповым и полузащитником «Алании» Давидом Кобесовым, информирует пресс-служба нижегородского клуба.
Соглашение с Агаповым рассчитано на один год с опцией продления, с Кобесовым — на три года.
«Я прошел всю предсезонку с нижегородской командой, — цитирует Агапова пресс-служба «Нижнего Новгорода». — Она запомнилась интенсивными тренировками, но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Очень рад, что подписал контракт с «НН» и буду играть в премьер-лиге. Все мысли сейчас уже о новом сезоне. Надо выполнять поставленные задачи, радовать игрой своих болельщиков. Уверен, все у нас будет хорошо!»
21-летний Агапов провел за «Спартак-2» в прошедшем сезоне 16 матчей и забил 1 гол.
В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник Кобесов провел 36 матчей за «Аланию» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 11 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -