Немецкий журналист рассказал, в какой футбол будет играть «Локомотив» с новым тренером

Репортер и ведущий немецкого телеканала Sky Андреас Боненгель в интервью «СЭ» описал свой вариант того, в какой футбол будет играть «Локомотив» при Маркусе Гисдоле.

— В какой футбол будет играть «Локомотив»?

— Активный прессинг, быстрое переключение от обороны к атаке и наоборот. Тот футбол, который проповедует Рангник.

— Правда, что комбинационную игру Гисдоль не умеет ставить?

— Это просто не его футбол, он действительно не играет во владение. Маркус — за максимально быструю доставку мяча к чужим воротам кратчайшим маршрутом.

— В Германии он никогда не боролся за высокие места, в «Локомотиве» же высокие требования и ожидания. Твой прогноз?

— К сожалению, я не очень хорошо представляю себе состав московского клуба. Если там подходящий набор игроков для быстрого футбола, если есть хорошая молодежь, на которую Гисдоль любит делать ставку, если будет смелым, как в «Хоффенхайме», а не осторожным, как в «Кельне», то все должно получиться. Тем более с поддержкой Рангника, который, насколько понимаю, имеет большой вес в «Локо».

«Локомотив» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

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