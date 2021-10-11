Немецкий журналист рассказал, почему о новом тренере «Локомотива» многие невысокого мнения

Репортер немецкого телеканала Sky Андреас Боненгель объяснил, почему специалисты невысоко оценивают качества нового главного тренера «Локомотива» Маркуса Гисдоля.

— Как-то пока слишком радужно получается для тренера, о котором многие очень невысокого мнения.

— Я думаю, тут два фактора. Первый — в «Кельне» у Маркуса действительно получилось не слишком удачно, хотя в первом сезоне снова все было шикарно, бил рекордные показатели. Но потом я не понял, почему он не поступил так же смело, как это делал в «Хоффенхайме», не сделал ставку на молодежь. После ухода Гисдоля это провернул Баумгарт, что принесло результаты. А Маркус почему-то испугался, и команда у него действовала как-то с опаской. Второй фактор скромной репутации — Гисдоль не слишком успешно презентует себя публике.

Я его хорошо знаю, мне кажется, он сильнее, чем многие думают. Просто не умеет выигрышно подать себя, преподнести успехи, сказать красивые слова, восхитить публику рассуждениями о характере, о морали, о клубных традициях и обо всем прочем, что люди хотят слышать. Мне всегда было интересно и приятно общаться с Маркусом, он вызывает симпатию, здорово говорит, но исключительно на футбольные темы, а это для многих скучновато. Представительности Гисдолю не хватает, и это тоже сказывается. В «Хоффенхайме» — в гораздо меньшей степени, там не такая требовательная публика, клуб молодой. А в Кельне свой менталитет, свои традиции, болельщикам нужен яркий и харизматичный тренер, который бы вселял в них уверенность, создавал особую атмосферу. Здесь такой химии между довольно закрытым, спокойным Гисдолем и общественностью не возникло.

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