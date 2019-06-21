11:59 | Футбол — РПЛ

Немецкие болельщики на сборах "Ахмата" в Австрии. Фото

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Официальный Твиттер "Ахмата" опубликовал фотографию немецких болельщиков Кая и Лайлы, которые приехали посмотреть тренировку команды в Австрии. Фанаты пришли поддержать клуб в игровых футболках. На сборах с 14 июня по 10 июля грозненцы проведут шесть контрольных матчей.

В прошедшем сезоне "Ахмат" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

 

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