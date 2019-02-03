"Не все так просто". Гаджиев - о целесообразности проведения турнира в Катаре

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев - о турнире в Катаре с участием российских клубов.

– Сейчас идут дискуссии, нужен или не нужен такой турнир четырех российских клубов-конкурентов посреди подготовительного периода, – начал Гаджи Гаджиев. – Так, ЦСКА отказался ехать в Катар. А Илья Геркус высказался в том духе, что год назад убеждал Юрия Семина поехать в США на турнир в Орландо, но тот ни в какую – а, мол, надо было. Бывший гендиректор "Локомотива" заявлял, что, большие клубы ездят в подобные турне, и это, мол, одна из реалий современного футбола, которую нужно принимать. Это меня, если честно, зацепило, потому что не все так просто.

– Вы с этим согласны?

– Спорт и, в частности, футбол давно коммерциализирован, он стал бизнесом, а между законами бизнеса и спорта есть противоречия. Вот вам простой пример, который произошел у меня на глазах: в Казани полузащитник Петр Быстров получил тяжелейший солнечный удар, и произошло это не потому, что посреди дня в жару правильно играть по физиологическим законам адаптации организма к подобной температуре, а из-за того, что этого потребовал бизнес – конкретно телевидение. И клубы ничего не могли с этим сделать. Хорошо это? Не думаю. (Игорь Рабинер)

Напомним, победителем турнира стал "Спартак". Также в нем участвовали "Локомотив", "Ростов" и "Зенит".

Полное интервью Гаджи Гаджиева - здесь