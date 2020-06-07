Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов дал интервью «СЭ», в котором, в частности, высказал свое отношение к возможному расширению премьер-лиги до 18 команд.

— Не вижу в этом ничего страшного, — сказал Парфенов. — Технически такое вполне реально, если бюджет двух новых клубов будет соответствовать требованиям премьер-лиги. Сейчас порой приходится слышать, что, мол, как можно было разрешить выступать в ней «Тамбову», у которого нет ни своего стадиона, ни своей базы. Да, пока нет. Но оказавшись в премьер-лиге, область зажила футболом. В городе появился манеж, академия, в которой занимаются местные мальчишки и девчонки. И уже строится современный стадион с базой. Это ли не шаг вперед в развитии отечественного футбола?

Напомним, что чемпионат России возобновится 19 июня.

Полностью интервью с Парфеновым читайте — здесь