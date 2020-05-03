Не тренер, не турнир, не таблица, не «Торпедо». Романтичная буква «Т» в алфавите Евсеева

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил свой «футбольный алфавит». На букву «Т» специалист назвал имя своей жены — «Таня».

«Буква «Т» в моем алфавите это не тренер, не турнир, не таблица, не «Торпедо». Т — это Таня, — написал Евсеев в Instagram. — Живем с ней 23 года. Увидел, влюбился и женился. Решительный мужчина. Счастливый муж.

Хотя и воевали с ней, и ругались. Но смысл семьи по мне в том, чтобы быть вместе, даже когда есть о чем спорить.

Футбольные жены — особая категория. Мы устаем, стрессуем. Хотим понимания, заботы, любви. Многое требуем.

Часто говорят, что тренер, прежде чем подпишет игрока, должен познакомиться с его женой, чтобы понять, как она на него влияет.

Мне повезло. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна Юрьевна еще в школе училась.

Она красивая, умная, успешная и самодостаточная. Высшее экономическое образование. Работа дизайнером интерьеров.

Наш дом от и до придумала она, и я горжусь тем, какой Таня стала — женой, матерью, личностью.

Она очень переживает за меня, особенно когда я стал тренером. Не любит говорить об этом, но знаю, что перед каждым матчем Таня ходит в церковь. О чем просит, не спрашиваю. Главное, что мы всегда рядом.

Даже когда в разных городах".