Не тренер, не турнир, не таблица, не «Торпедо». Романтичная буква «Т» в алфавите Евсеева
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил свой «футбольный алфавит». На букву «Т» специалист назвал имя своей жены — «Таня».
«Буква «Т» в моем алфавите это не тренер, не турнир, не таблица, не «Торпедо». Т — это Таня, — написал Евсеев в Instagram. — Живем с ней 23 года. Увидел, влюбился и женился. Решительный мужчина. Счастливый муж.
Хотя и воевали с ней, и ругались. Но смысл семьи по мне в том, чтобы быть вместе, даже когда есть о чем спорить.
Футбольные жены — особая категория. Мы устаем, стрессуем. Хотим понимания, заботы, любви. Многое требуем.
Часто говорят, что тренер, прежде чем подпишет игрока, должен познакомиться с его женой, чтобы понять, как она на него влияет.
Мне повезло. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна Юрьевна еще в школе училась.
Она красивая, умная, успешная и самодостаточная. Высшее экономическое образование. Работа дизайнером интерьеров.
Наш дом от и до придумала она, и я горжусь тем, какой Таня стала — женой, матерью, личностью.
Она очень переживает за меня, особенно когда я стал тренером. Не любит говорить об этом, но знаю, что перед каждым матчем Таня ходит в церковь. О чем просит, не спрашиваю. Главное, что мы всегда рядом.
Даже когда в разных городах".
Буква Т в моем алфавите это не Тренер, не турнир, не таблица, не Торпедо. Т — это Таня. Живем с ней 23 года. Увидел, влюбился и женился. Решительный мужчина ? Счастливый муж. Хотя и воевали с ней, и ругались. Но смысл семьи по мне в том, чтобы быть вместе, даже когда есть о чем спорить. Футбольные жёны — особая категория. Мы устаём, стрессуем. Хотим понимания, заботы, любви. Многое требуем. Часто говорят, что тренер, прежде чем подпишет игрока, должен познакомиться с его женой, чтобы понять, как она на него влияет. Мне повезло. Хотя как повезло? Сам выбирал, когда Татьяна Юрьевна ещё в школе училась ??? Она красивая, умная, успешная и самодостаточная. Высшее экономическое образование. Работа дизайнером интерьеров. Наш дом от и до придумала она и я горжусь тем, какой Таня стала — женой, матерью, личностью. Она очень переживает за меня, особенно когда я стал тренером. Не любит говорить об этом, но знаю, что перед каждым матчем Таня ходит в церковь. О чем просит, не спрашиваю. Главное, что мы всегда рядом. Даже когда в разных городах. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #евсеев