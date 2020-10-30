«Не собираюсь тренировать ни «Зенит» ни «Манчестер Юнайтед». Эмоциональный комментарий Денисова о работе в академии

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он мог стать тренером академии клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее «РБ-Спорт» подтвердил эту информацию. По данным источника, сентябре у Денисова состоялся разговор с менеджером сине-бело-голубых, но клуб не стал брать Игоря на работу.

— Я очень редко, что-то комментирую, но сейчас все эти слухи про академию «Зенит», это перебор даже для меня. Сначала писали, что я просто хочу в академию Зенита, потом, что веду переговоры. Теперь — что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли.

Для информации, я уже давно живу со всей семьей в Москве, дети ходят тут в школу. Уже только по этой причине никакая работа в Питере для меня не актуальна. Ребята, кто все это придумывает, возможно вы не знаете, но, чтобы быть тренером, даже детским, нужна лицензия. У меня такой лицензии нет. Я не собираюсь тренировать ни Зенит, ни Динамо, ни Манчестер Юнайтед.

Мне кажется было бы правильным, чтобы и Зенит и Максим Погорелов, чье имя упоминается в этих лживых заметках, дали опровержение этой информации, иначе этот бред никогда не прекратиться.

Я понимаю СМИ, мое имя — гарантированный трафик и клики, но нужно тоже совесть иметь и не опускаться до перепечатки анонимных телеграмм каналов, публикующих откровенное вранье. (Максим Алланазаров)