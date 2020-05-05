Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев сказал, что его дружба с форвардом «Сочи» Александром Кокориным не прекратилась. Футболисты ранее отбыли тюремный срок по статьям «Побои» и «Хулиганство».

— Мы не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определенные выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Произошла такая ситуация, мы сделали свои выводы, общие. Не было такого, что я — хороший, а ты — плохой, — сказал Мамаев в разговоре с генеральным продюсером «Матч ТВ» Тиной Канделаки в прямом эфире Instagram.

31-летний Павел Мамаев в текущем сезоне провел один матч за «Ростов» и забил один мяч.