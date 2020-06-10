Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высоко отозвался о своем преемнике Массимо Каррере. Итальянский специалист возглавил красно-белых после отставки Аленичева летом 2016 года и привел команду к победе в чемпионате впервые с 2001 года. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку.

— После моего ухода из «Спартака», мы с Массимо общались 2-3 месяца смсками, поздравляли друг друга с праздниками, — сказал Аленичев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Потом случайно встретились в Дубае, поговорили о футболе, вспомнили о «Спартаке». Не секрет, что его приглашение было моей инициативой. Провели переговоры с Массимо, подписали контракт. Сейчас он успешно работает в АЕК, желаю ему сделать их чемпионами. То, что он сделал со «Спартаком».