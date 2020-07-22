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«Не по спортивному принципу мы оказались на этом месте». Тренер «Оренбурга» ждет расширения РПЛ

22:55
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Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов после победы над «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что команда не заслуживает вылета из премьер-лиги.

— В первую очередь удалось забить, организованно сыграли в обороне, в некоторых моментах нас выручил вратарь, — приводит слова Парамонова сайт «Динамо». — У нас всегда настрой, что в каждом матче играем на победу. Где-то нам не везло, где-то судейские вопросы были. Сейчас все сложилось так, что нам сопутствовала удача.

Мы уже много раз говорили, что лигу нужно расширить, оставив «Оренбург» в РПЛ. Мы считаем, что не по спортивному принципу мы оказались на этом месте. Как вы видите, даже не основными футболистами мы можем играть на хорошем уровне и брать очки.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/

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