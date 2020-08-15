Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) заявил, что не может сказать, какое повреждение получил хавбек Алан Дзагоев. Он был заменен на 28-й минуте на форварда Илью Шкурина.

— Алан на протяжении уже трех лет достаточно часто травмируется, — сказал Гончаренко. — Травмы разные. КПД у него все равно высокий, голова светлая. Травмы мешают продолжать играть, к сожалению.

У него широкий диапазон всех травм. И спина, и задняя. Мне очень нравится Дзагоев — он всегда все делает, хочет обыграть соперника. Не могу сказать какая травма сейчас. (Наталья Юрина)