РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Не могу сказать, какая сейчас». Гончаренко — о травме Дзагоева

20:19
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) заявил, что не может сказать, какое повреждение получил хавбек Алан Дзагоев. Он был заменен на 28-й минуте на форварда Илью Шкурина.

— Алан на протяжении уже трех лет достаточно часто травмируется, — сказал Гончаренко. — Травмы разные. КПД у него все равно высокий, голова светлая. Травмы мешают продолжать играть, к сожалению.

У него широкий диапазон всех травм. И спина, и задняя. Мне очень нравится Дзагоев — он всегда все делает, хочет обыграть соперника. Не могу сказать какая травма сейчас. (Наталья Юрина)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир