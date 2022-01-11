«Не Дзюба 100 процентов». «Рубин» забавно объявил состав на сборы
«Рубин» объявил состав на сборы, пошутив над Дзюбой
12:58
«Рубин» объявил состав команды на первый зимний сбор в Белеке (Турция).
В списке нападающих пресс-служба отметила, что на сбор с казанцами не полетит нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В декабре 2021 года сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в «Рубине».
«Нападающие: Деспотович, Иван Игнатьев, Климов, Онугха, не Дзюба 100 процентов», — написано в заявке казанцев на сборы.
После 18 туров Тинькофф РПЛ «Рубин» занимает 10-е место в турнирной таблице с 22 очками.
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