«Сейчас Дзюба приедет». Ещенко опубликовал фото в трусах
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своем Instagram выложил фотографии водных процедур. На футболисте при это надеты лишь трусы-стринги.
«Водные процедуры», — подписаны фото.
Экстравагантный вид Ещенко прокомментировали коллеги-футболисты, а также болельщики.
«Старый, тебя то куда понесло», — написал Роман Павлюченко.
«Моделька», — написал Артем Ребров.
«Шок контент», — написал экс-футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев.
Комментарии болельщиков
barinow4157: «Попахивает, цветом синим, не ожидал, возьми себя в руки, а то Рукаку возьмет».
samsalgo: «Футболисты, которых мы заслужили».
inkezhinov: «Видно не только водные процедуры, отжарили по-полной».
ta.lgat4122: «Теперь я видел все».
anaxeinyourhead: «А Рукаку смотрит и облизывается. Осторожно, Дед!».
goood_ed: «Щас Дзюба подъедет».
Напомним, Ещенко перешел в «Спартак» в 2016 году. За красно-белых он провел 109 матчей, в которых забил один мяч. В последнее время он почти не выходит играть в официальных матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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