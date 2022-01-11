«Сейчас Дзюба приедет». Ещенко опубликовал фото в трусах

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в своем Instagram выложил фотографии водных процедур. На футболисте при это надеты лишь трусы-стринги.

«Водные процедуры», — подписаны фото.

Экстравагантный вид Ещенко прокомментировали коллеги-футболисты, а также болельщики.

«Старый, тебя то куда понесло», — написал Роман Павлюченко.

«Моделька», — написал Артем Ребров.

«Шок контент», — написал экс-футболист «Локомотива» Владислав Игнатьев.

Комментарии болельщиков

barinow4157: «Попахивает, цветом синим, не ожидал, возьми себя в руки, а то Рукаку возьмет».

samsalgo: «Футболисты, которых мы заслужили».

inkezhinov: «Видно не только водные процедуры, отжарили по-полной».

ta.lgat4122: «Теперь я видел все».

anaxeinyourhead: «А Рукаку смотрит и облизывается. Осторожно, Дед!».

goood_ed: «Щас Дзюба подъедет».

Напомним, Ещенко перешел в «Спартак» в 2016 году. За красно-белых он провел 109 матчей, в которых забил один мяч. В последнее время он почти не выходит играть в официальных матчах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.