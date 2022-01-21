Гендиректор «Химок» Габулов рассказал о приглашении Мамаева и Жиркова

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб подписал Павла Мамаева и Юрия Жиркова.

— Приход Мамаева и Жиркова означает, что в борьбе за выживание нужен в первую очередь опыт?

— Нет. Ставка делается на тех футболистов, которые могут принести пользу вне зависимости от возраста, опыта, прошлых регалий, имени. Важно, чтобы перед каждым конкретным матчем вся команда была хорошо готова, нацелена на победу и уверена в собственных силах.

И приглашать, конечно, будем не только заслуженных ребят, но и молодых, и в полном расцвете сил. Это необязательно будут россияне, мы ведем переговоры и с иностранцами. Главный критерий — уровень мастерства и мотивации выступления в нашей команде. Это касалось и Мамаева с Жирковым. Учитывали их желание играть за «Химки», достигать результата и приносить пользу.

Сложность приглашения футболистов к нам в том, что мы находимся на последнем месте. Люди нам верят, но настороженность из-за турнирного положения все-таки присутствует. Все спортсмены амбициозные и хотят выступать на более стабильном футбольном уровне. Некоторые не готовы идти в команду, которая на текущий момент занимает последнюю строчку. Но хорошо, что честно говорят, значит, они психологически не готовы решать нашу задачу.

— Нет опасений, что Мамаев, который практически не играл год, что Жирков, который полгода был без команды, уже не потянут уровень РПЛ?

— Конечно, опасения есть по любому футболисту, даже по тем, которые стабильно играли ранее. Это футбол, здесь все может случиться. Но мы видим мотивацию Паши и Юры, их желание играть за наш клуб, нам этого достаточно. Мы знаем уровень мастерства Мамаева и Жиркова, главное, чтобы они были здоровы. Не сомневаюсь, что к возобновлению чемпионата они подойдут в хорошей форме. При реализации этих факторов они в любом случае принесут нам много пользы.

— Вы вместе немало играли. Это облегчает переговоры?

— С кем играл — да. Но все равно каждый футболист думает не о нашем знакомстве, а что он получит при выступлении за данную команду. Не только в плане финансов, но и в плане удовольствия, самореализации, побед.