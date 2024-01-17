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Наумов считает, что уход Антона Миранчука станет потерей для «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил возможный переход полузащитника красно-зеленых Антона Миранчука в турецкий «Бешикташ».

«Вряд ли он полностью удовлетворен своим положением в «Локомотиве» сегодня — игровой практики он получает не столько, сколько хотел бы. Это зависит, конечно, не только от клуба и от решения тренера, но, прежде всего, от самого футболиста. Мы видели, что в некоторых матчах он очень слабо играл. Но если поступит предложение и будет нормальным, не вижу в этом ничего для него плохого. Для «Локомотива» это будет определенная потеря, даже если говорить о нем не как об игроке основы, а об игроке ротации, это все равно очень сильный футболист, и, выходя на поле, он может усилить команду, как это не раз бывало. Поэтому мне кажется, что для «Локомотива» это будет потеря», — приводит слова Наумова «Газете.Ru».

По данным турецкого издания Sabah, 28-летний россиянин отказался продлевать соглашение с железнодорожниками.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/01/17/22132027.shtml?updated
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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