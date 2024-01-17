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Мостовой оценил поздний выход «Спартака» из отпуска

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной СССР и сборной России Александр Мостовой оценил поздний выход «Спартака» из отпуска.

«Никакой разницы в этом нет. Проблемы в этом не вижу вообще. Там предостаточно времени, чтобы набрать форму, потерять, а потом заново набрать. Чемпионат же начинается когда? В марте. Сейчас только середина января, еще февраль целый. Разницы нет — неделя раньше, неделя позже. Я сразу вспоминаю прошлый чемпионат, тот же Новый год, когда, помните, Промес не поехал в связи с его историей на сборы? И все начали: «Как так? Как так?». Наверное, я один из немногих первым сказал, мол, ребята, вы чего, издеваетесь? Что будет с Промесом? Он так же здесь занимается с тренером или с командой. У Промеса мастерства столько, что ему хватит еще с запасом. Он вышел в первой, во второй играх — опять был лучшим. А тем более сейчас выйдет «Спартак», победит в первых двух играх, а все будут кричать: «Как здорово!». Если же проиграет, то опять зацепят эту тему», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-u-spartaka-dostatochno-vremeni-chtoby-nabrat-formu-poteryat-a-potom-zanovo-nabrat-324916/
Александр Мостовой
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ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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