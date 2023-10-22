Абаскаль оценил прогресс Дуарте в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил прогресс защитника красно-белых Алексиса Дуарте.
— Дуарте играет все лучше и лучше. Есть ли у него потенциал еще прибавить? Помогает ли ему Медина?
— Конечно, ему помогает не только Медина, но и тренерский штаб, много работает с ним не только на тренировках с командой. Но это не только наша работа, но и физиотерапевтов, работа с питанием. Даже питание влияет — другая страна, есть свои нюансы. Ему было трудно выйти на уровень, который мы ждали. Он будет еще прибавлять, есть, куда расти.
— Чего не хватает, чтобы такой агрессивный футбол показывать, как можно чаще?
— Это процесс. В футболе работает именно так. Мы особенно в этом прибавили две последние недели. Думаю, команда поняла наш посыл, который у меня к ним был. Мы внесли определенные корректировки. Сегодня все сработало.
Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 23-летний парагваец принял участие в 14 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
5
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|1 : 4
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|2 : 0
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1