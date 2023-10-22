Абаскаль оценил прогресс Дуарте в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил прогресс защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

— Дуарте играет все лучше и лучше. Есть ли у него потенциал еще прибавить? Помогает ли ему Медина?

— Конечно, ему помогает не только Медина, но и тренерский штаб, много работает с ним не только на тренировках с командой. Но это не только наша работа, но и физиотерапевтов, работа с питанием. Даже питание влияет — другая страна, есть свои нюансы. Ему было трудно выйти на уровень, который мы ждали. Он будет еще прибавлять, есть, куда расти.

— Чего не хватает, чтобы такой агрессивный футбол показывать, как можно чаще?

— Это процесс. В футболе работает именно так. Мы особенно в этом прибавили две последние недели. Думаю, команда поняла наш посыл, который у меня к ним был. Мы внесли определенные корректировки. Сегодня все сработало.

Дуарте перешел в «Спартак» из «Серро Портеньо» в январе 2023 года. В сезоне-2023/24 23-летний парагваец принял участие в 14 матчах красно-белых и не отличился результативными действиями.