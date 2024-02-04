Кушанашвили назвал Юрана идеальным тренером для «Спартака»

Шоумен и телеведущий Отар Кушанашвили назвал идеального тренера для «Спартака».

«Если не Абаскаль в «Спартаке», то кто? Обожаю Юрана и считаю его самым недооцененным тренером на свете со стороны руководства «Спартака». Вот кто привел бы всех в чувства! Вот кто нужен «Спартаку»! Да простит меня живущий слишком роскошной жизнью совет директоров», — приводит слова Кушанашвили Sport24.

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).