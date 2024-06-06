Наумов назвал логичным решение «Локомотива» продлить контракт с Галактионовым

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение клуба продлить контракт с главным тренером команды Михаилом Галактионовым на 2 года.

«Я думаю, что это логичное решение. Галактионов — молодой тренер, который только начал свою карьеру. Думаю, что первые результаты не очень плохие. Конечно, «Локомотив» должен их улучшить. Тем не менее, я думаю, что руководство РЖД и совет директоров поступили верно, дав шанс Галактионову еще поработать с командой. Безусловно, с таким составом «Локомотив» должен бороться за чемпионство уже в этом году. Тут даже сомнений быть не может», — сказал Наумов «СЭ».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла в РПЛ четвертое место.

Ранее 40-летний специалист работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».