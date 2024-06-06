Агент Мухина: «Надеюсь, что с первого дня сборов Максим будет тренироваться в общей группе ЦСКА»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Максима Мухина, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«Он в прекрасном расположении духа после тяжелой травмы и долгого восстановления. Сейчас в ЦСКА пришел знакомый ему тренер, Марко Николич. Максим готовится к сезону. Все будет нормально. Надеюсь, что с первого дня сборов Мухин будет тренироваться в общей группе. Возможно, будут некие ограничения, потому что пауза была большая, но на него рассчитывают в клубе», — сказал Шпинев «СЭ».

В прошедшем сезоне 22-летний Мухин провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В ноябре 2023 года полузащитник перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки.