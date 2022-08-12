Наумов — о бывшем главе РЖД Якунине: «Он был против возвращения Семина»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах в 2009 году Юрий Семин вернулся в «Локомотив».
— Возвращение Семина в «Локомотива» — утопия?
— Почему? Не надо заглядывать тренеру в паспорт. Посмотрите на Мирчу Луческу. Ему 77 — но киевское «Динамо» при нем в большом порядке. А Семин в 75 какой живчик?! На месте не сидит. То он в России, то в Испании, то еще где-то. Мне кажется, Юрий Палыч лет до 80-ти может спокойно работать в РПЛ.
Да, у него есть недостатки. Вспыльчивый, ворчливый, категоричный. Зато способен быстро поднять команду и превратить разношерстную группу футболистов в сплоченный коллектив. Почему в 2009-м я заменил Рахимова именно на Семина? Потому что понимал: только Юрий Палыч придет в середине сезона — и сразу даст результат.
Кстати, Владимир Якунин, который тогда руководил РЖД, был категорически против возвращения Семина. Твердил: «О нем забудь! Я своих решений не меняю!» Он же в 2007-м убрал его вместе с Бышовцем. Тот был главным тренером, а Юрий Палыч — президентом клуба.
Так в течение трех месяцев почти каждый день я приходил к Якунину и объяснял, почему «Локомотиву» нужен Семин. Что никто кроме него в сжатые сроки с поставленной задачей не справится. В какой-то момент Якунин дрогнул: «Ладно, бери кого хочешь!»
Если сейчас найдется человек, который точно так же убедит Белозерова, — Семин вернется. Это была бы красивая история. Он бы мог еще два-три сезона потренировать «Локомотив» и параллельно подготовить себе замену.
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|В
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|П
|+/-
|О
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1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
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2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
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6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
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7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|- : -
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0