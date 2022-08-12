Наумов — о бывшем главе РЖД Якунине: «Он был против возвращения Семина»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах в 2009 году Юрий Семин вернулся в «Локомотив».

— Возвращение Семина в «Локомотива» — утопия?

— Почему? Не надо заглядывать тренеру в паспорт. Посмотрите на Мирчу Луческу. Ему 77 — но киевское «Динамо» при нем в большом порядке. А Семин в 75 какой живчик?! На месте не сидит. То он в России, то в Испании, то еще где-то. Мне кажется, Юрий Палыч лет до 80-ти может спокойно работать в РПЛ.

Да, у него есть недостатки. Вспыльчивый, ворчливый, категоричный. Зато способен быстро поднять команду и превратить разношерстную группу футболистов в сплоченный коллектив. Почему в 2009-м я заменил Рахимова именно на Семина? Потому что понимал: только Юрий Палыч придет в середине сезона — и сразу даст результат.

Кстати, Владимир Якунин, который тогда руководил РЖД, был категорически против возвращения Семина. Твердил: «О нем забудь! Я своих решений не меняю!» Он же в 2007-м убрал его вместе с Бышовцем. Тот был главным тренером, а Юрий Палыч — президентом клуба.

Так в течение трех месяцев почти каждый день я приходил к Якунину и объяснял, почему «Локомотиву» нужен Семин. Что никто кроме него в сжатые сроки с поставленной задачей не справится. В какой-то момент Якунин дрогнул: «Ладно, бери кого хочешь!»

Если сейчас найдется человек, который точно так же убедит Белозерова, — Семин вернется. Это была бы красивая история. Он бы мог еще два-три сезона потренировать «Локомотив» и параллельно подготовить себе замену.