Наумов допустил, что «Локомотив» не попадет в топ-5 РПЛ в следующем сезоне из-за продажи лидеров

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о ситуации в московской команде.

«Не знаю, чем думают руководители «Локомотива», и что они затеяли. Если они затеяли реформирование клуба, чтобы опустить его ниже и тратить на него меньше денег, то надо сразу об этом заявить. А втихую распустить ведущих игроков и собрать новую команду будет очень сложно. Жду встречу с болельщиками. Если урезано финансирование, то надо сохранять своих воспитанников. Если же руководство хочет покончить с «Локомотивом» — то это ужас. Нельзя так поступать! С такой ситуацией клуб даже до топ-5 не доберется в предстоящем сезоне», — цитирует Наумова Metaratings.ru.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.

В сезоне-2023/24 московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.