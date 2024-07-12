Наумов допустил, что «Локомотив» не попадет в топ-5 РПЛ в следующем сезоне из-за продажи лидеров
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о ситуации в московской команде.
«Не знаю, чем думают руководители «Локомотива», и что они затеяли. Если они затеяли реформирование клуба, чтобы опустить его ниже и тратить на него меньше денег, то надо сразу об этом заявить. А втихую распустить ведущих игроков и собрать новую команду будет очень сложно. Жду встречу с болельщиками. Если урезано финансирование, то надо сохранять своих воспитанников. Если же руководство хочет покончить с «Локомотивом» — то это ужас. Нельзя так поступать! С такой ситуацией клуб даже до топ-5 не доберется в предстоящем сезоне», — цитирует Наумова Metaratings.ru.
В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Артем Дзюба, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Маринато Гилерме, Станислав Магкеев, Рифат Жемалетдинов и Даниил Худяков.
В сезоне-2023/24 московский клуб занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -