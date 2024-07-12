В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность подписания контракта с Яковлевым
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил перспективы нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, взятого клубом на просмотр.
«Яковлев еще на просмотре у нас. Сейчас соберется команда, и будем решать вопрос с ним. 13-15 июля будет принято решение, оставляем мы его в «Динамо» или нет. У меня лично к Яковлеву никаких нареканий нет. А тренерский штаб тоже оценивает Владислава хорошо. Все в «Динамо» оценивают его хорошо. Вероятность того, что Яковлев станет хорошим игроком на уровне РПЛ, есть. Будет ли он в «Динамо»? У него хороший потенциал, но где он будет его развивать, пока не ясно», — цитирует Гаджиева Sport24.
В минувшем сезоне 22-летний Яковлев выступал на правах аренды за «Химки», в составе которых провел 7 матчей и забил 2 гола. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.
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|И
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|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
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|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -