В махачкалинском «Динамо» оценили вероятность подписания контракта с Яковлевым

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил перспективы нападающего ЦСКА Владислава Яковлева, взятого клубом на просмотр.

«Яковлев еще на просмотре у нас. Сейчас соберется команда, и будем решать вопрос с ним. 13-15 июля будет принято решение, оставляем мы его в «Динамо» или нет. У меня лично к Яковлеву никаких нареканий нет. А тренерский штаб тоже оценивает Владислава хорошо. Все в «Динамо» оценивают его хорошо. Вероятность того, что Яковлев станет хорошим игроком на уровне РПЛ, есть. Будет ли он в «Динамо»? У него хороший потенциал, но где он будет его развивать, пока не ясно», — цитирует Гаджиева Sport24.

В минувшем сезоне 22-летний Яковлев выступал на правах аренды за «Химки», в составе которых провел 7 матчей и забил 2 гола. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы.